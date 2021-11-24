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Часы Даниила Медведева за 200 тысяч евро пропали из раздевалки во время финала ATP

Спорт
Часы Даниила Медведева за 200 тысяч евро пропали из раздевалки во время финала ATP
commons.wikimedia.org  /  Carine06 / CC BY-SA 2.0

Турин, 24 ноября. Дорогостоящие часы российского теннисиста Даниила Медведева украли во время итогового турнира Ассоциации-теннисистов профессионалов (ATP) в Турине. Аксессуар оценивается в 200 тысяч евро.

О пропаже сообщил итальянский журналист Луиджи Гатто на своей странице в Twitter. По его словам, часы Bovet OttantaSei пропали из раздевалки во время финала ATP.

Полицейским удалось обнаружить часы теннисиста на следующее утро при помощи персонала. После инцидента итальянские правоохранители начали расследование.

Напомним, в итоговом турнире ATP Медведев играл с немцем Александром Зверевым. Соперник россиянина одержал победу со счетом 6:4, 6:4.

Даниилу Медведеву удалось сохранить второе место в обновленном рейтинге ATP. Лидерство по-прежнему удерживает серб Новак Джокович.

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медведев atp теннисист
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