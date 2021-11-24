Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 12:22
12:21
Происшествия
В Тюмени задержали сотрудника СК, который в нетрезвом виде сбил рабочих
12:21
Весь мир
Избирком принял документы: кто баллотируется в президенты Ливии
12:19
Общество
«Снегоуборщиков не дождешься»: петербургские автомобилисты возмущены работой коммунальщиков
12:19
Весь мир
Парламент Ливии созвал экстренное заседание для обсуждения нарушений в работе избиркома
12:15
Политика
Парламент Швеции впервые в истории избрал премьера-женщину
12:14
Экономика
«Газпром»: текущий платеж Молдавии за газ пока не поступил
12:14
Происшествия
Суд Версаля вынес приговор форварду «Реала» Бензема за шантаж Вальбуэна
12:12
Весь мир
Власти Чада планируют военное вторжение в Центральноафриканскую Республику
12:10
Политика
Политолог Валяев объяснил, почему США не убедили ЕС в возможности нападения РФ на Украину
12:10
Спорт
Судья, поставивший «Крыльям» пенальти за нырок Дзюбы, опять назначен на матч самарцев
Все новости

Захарова осудила председателя ОБСЕ за искажение тем переговоров с Лавровым

Политика
Захарова осудила председателя ОБСЕ за искажение тем переговоров с Лавровым
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 24 ноября. Москва удивлена тому, что председатель ОБСЕ Анн Линде исказила основные темы переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Российский дипломат отметила, что деятельность Анн Линде негативно повлияет на «резюме» итогов председательства Швеции в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Вызывает недоумение тот факт, что визит в Москву анонсировался госпожой А.Линде в первую очередь в ее качестве действующего председателя ОБСЕ для обсуждения актуальных вопросов деятельности Организации с акцентом на подготовку СМИД в Стокгольме 2-3 декабря с.г., а постфактум в качестве главных тем переговоров с С.В.Лавровым были обозначены совершенно иные вопросы — миграционный кризис на польско-белорусской границе и деятельность иноагентов в России», — говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.

Как стало известно ранее, Сергей Лавров сделал резкое заявление о роли ОБСЕ в урегулировании ситуации на востоке Украины. По словам министра, организация обязана напомнить официальному Киеву про его обязательства, а также убедить украинские власти соблюдать договоренности по стабилизации ситуации в Донбассе.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова осудила председателя ОБСЕ за искажение тем переговоров с Лавровым
обсе лавров захарова мид
Комментировать