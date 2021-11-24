Захарова осудила председателя ОБСЕ за искажение тем переговоров с Лавровым

Москва, 24 ноября. Москва удивлена тому, что председатель ОБСЕ Анн Линде исказила основные темы переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Российский дипломат отметила, что деятельность Анн Линде негативно повлияет на «резюме» итогов председательства Швеции в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Вызывает недоумение тот факт, что визит в Москву анонсировался госпожой А.Линде в первую очередь в ее качестве действующего председателя ОБСЕ для обсуждения актуальных вопросов деятельности Организации с акцентом на подготовку СМИД в Стокгольме 2-3 декабря с.г., а постфактум в качестве главных тем переговоров с С.В.Лавровым были обозначены совершенно иные вопросы — миграционный кризис на польско-белорусской границе и деятельность иноагентов в России», — говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.

Как стало известно ранее, Сергей Лавров сделал резкое заявление о роли ОБСЕ в урегулировании ситуации на востоке Украины. По словам министра, организация обязана напомнить официальному Киеву про его обязательства, а также убедить украинские власти соблюдать договоренности по стабилизации ситуации в Донбассе.