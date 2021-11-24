Эксперты: «Коммунальщики Петербурга ждут, пока снег растает сам»

Санкт-Петербург оказался во власти циклона, который утром 23 ноября накрыл Северную столицу снегом, днем город ожидают дожди. Шутка о «зиме, которая опять пришла неожиданно для коммунальщиков» снова набирает новые обороты, несмотря на то, что чиновники каждый год отчитываются: к зиме все готово. Вот и сегодня утро в Санкт-Петербурге началось с неочищенных дорог, пробок, заснеженных тротуаров и даже опозданий на работу.

«Ждут, пока все само растает»

Автоэксперт, главный специалист дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов в беседе с ФАН рассказал, как добирался в снежное утро на работу.

«Коммунальщики не справляются, я не встретил ни одной машины по пути на работу. Логику действий коммунальщиков я понимаю, потому что днем будет 4 градуса тепла: зачем гонять технику, если сейчас все растает? А вопросы безопасности для них на последнем месте», — отметил собеседник агентства.

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По его мнению, нужно было с ночи посыпать дорогу реагентами, чтобы снег не лежал толстым слоем утром.

«Я из Пушкина выезжал, было очень скользко, чудом никто не убился. Сначала снег пришел, а потом начался ледяной дождь. Посыпать необходимо было еще со вчерашнего вечера», — добавил автоэксперт.

Дмитрий Попов рассказал, что по пути на работу не встретил ни одной машины коммунальных услуг, по его мнению, город просто экономит на бензине.

«Юмористы уже шутят на эту тему, мол, «неожиданно» пришла зима. Переизбытка ДТП я не вижу. Автолюбители успели вовремя переобуться. Сегодня я не видел лихачей, все крайне аккуратно ехали. Я ехал из Пушкина по Пулковскому шоссе, не встретил ни одной машины коммунальщиков. Думаю, они ждут, когда все растает», — заметил собеседник ФАН.

Дворников не хватает

Генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский в свою очередь рассказал, почему город не справляется с первым снегом в Петербурге.

«В России есть несколько бед, преодолеть которые мы не сможем никогда: коррупция, алкоголизм и уборка снега. В этом году есть веские причины для всех сложностей наших служб в части уборки снега. Пандемия вызвала отток эмигрантов, которые работали в том числе и в этой сфере. Дворников не хватает», — объяснил Черниговский.

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Он уверен, что проблема с уборкой снега в Санкт-Петербурге частая, но в этом году, в отличие от предыдущих лет, она имеет материальную форму: количество специалистов из стран ближнего зарубежья, которые работали в этой сфере, сократилось.

«У администрации Петербурга есть явные проблемы в части человеческих ресурсов. В этом случае можно пожалеть всех граждан, которые перемещаются по улицам города. Администрация делает шаги, чтобы преодолеть эту проблему, но в кратчайшие сроки они этого сделать не смогут», — резюмировал экономист.

Ранее стало известно, что петербурженка всю ночь провела в сорвавшемся лифте в ТЦ «Континент» на Бухарестской. Выяснилось, когда лифт обрушился, в нем находилась 25-летняя девушка.