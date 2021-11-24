Публицист Анпилогов: Украинские ТЭС «скребут по донышку» своих угольных складов

Веерных отключений электроэнергии на Украине из-за дефицита мощности в энергосистеме нет, сообщила во вторник, 23 ноября, компания-оператор энергосистемы страны «Укрэнерго». Но другие новости из пресс-релиза украинских энергетиков гораздо тревожнее.

Угля нет

На Украине работает лишь 32 блока ТЭС, причем большая часть из них — на минимальной мощности — чтобы питать собственные нужды электростанций. Оставшиеся 55 блоков, или же две трети всего наличного количества, остановлены. Причем большая часть — по так называемой аварийной заявке, которая означает отсутствие топлива, то есть угля. Общие запасы угля на складах тепловых электростанций Украины составляют 358,5 тыс. тонн, в том числе низкосортного газового — 237,2 тыс. тонн, а качественного антрацитового — лишь 121,3 тыс. тонн.

Эта цифра фактически означает пустые угольные склады. По нормам для уверенного прохождения зимнего сезона в запасах ТЭС должно находится 3-3,5 млн тонн угля на начало зимы. Сейчас же украинские ТЭС буквально «скребут по донышку» складов и уже работают «с колес»: еще месяц назад в их распоряжении было около 700 тыс. тонн угля, но половину из них ТЭС уже съели, несмотря на продолжение новых поставок.

В такой ситуации производство электроэнергии на ТЭС Украины в очередной раз упало, сократившись разом на 15,7%. Кроме того, несмотря на начало отопительного сезона, сократилось производство и на ТЭЦ, снабжающих теплом украинские города, — там производство электроэнергии упало на 2,8%. Здесь есть еще одна причина: ТЭЦ, работающие на природном газе, всячески сокращают его закупки, просто не имея возможности оплатить газ по рыночным ценам.

В попытке спасти разваливающуюся энергосистему страны Киев задействует все доступные резервы. Так, уже на полную мощность работают гидроэлектростанции Днепровского каскада. Это, по сути, проедание неприкосновенного запаса: ГЭС быстро используют уровни водохранилищ Днепра и в итоге к концу зимы, бедной на осадки в виде дождя и наполнение рек водой, гидроэлектростанции могут элементарно обсохнуть.

Отдуваться за такой провал в тепловой генерации пришлось атомным станциям Украины. Производство электроэнергии на них за минувшие четыре дня увеличилось на 5,3%. Большую часть прошедшего отопительного сезона на Украине работали только 10 из 15 энергоблоков АЭС — большее количество можно использовать только при явном нарушении графика ремонтов и перезагрузки ядерного топлива, что определяется требованиями Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. В этом же сезоне украинская энергосистема будет вынуждена одновременно запустить 12, 13, а то и все 15 энергоблоков. Это уже, кстати, произошло — на Украине работают 13 энергоблоков. Для этого из среднего ремонта пришлось срочно выводить второй и четвертый блоки Запорожской АЭС. Но против регламентов не пойдешь — и вот уже на такой же средний ремонт уходит четвертый блок Ровенской АЭС и возвращается в ремонт второй блок Запорожской АЭС.

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Неужели зима пришла на Украину нежданно?

Что, на Украине не знали о приближении зимы и об увеличении потребности в электроэнергии? Вовсе нет.

Все дело в том, что электроэнергия на Украине продается по регулируемому, низкому тарифу, за который отвечает государственная национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКЭКУ). Низкий тариф на электроэнергию позволяет населению страны хоть как-то сводить концы с концами в сфере оплаты услуг ЖКХ. Причем его сохранение пока что считается священной неприкосновенной коровой, а все украинские политики, включая и президента Владимира Зеленского, наперебой заявляют, что никакого повышения стоимости электроэнергии не будет.

А вот цена на уголь для энергетиков задается по абсолютно рыночной формуле «Роттердам-плюс», принятие которой пролоббировал один из самых влиятельных украинских олигархов Ринат Ахметов. По этой формуле украинским ТЭС сейчас необходимо оплачивать весь поставляемый им уголь так, как если бы он был куплен по мировым ценам и был привезен через европейский порт Роттердам. Условно говоря, энергетикам Украины надо купить «запорожец» по цене «мерседеса», да еще и заплатив основному поставщику угля Ахметову так, как если бы этот «запорожец» приехал через Роттердам по импорту и был растаможен на Украине.

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В итоге это привело к парадоксальной ситуации: украинские тепловые электростанции весь 2021 год работали себе в убыток, покупая лишь минимальное количество угля и не накапливали его на складах весной-летом, когда это нужно было делать. Электроэнергетика Украины была обескровлена и просто не имела средств на подготовку к высокому сезону.

Причем у Ахметова был в этом двойной интерес: часть ТЭС принадлежит его собственной компании ДТЭК, а она крайне заинтересована в упразднении регулируемого тарифа, который пока спасает население от обдирания его до нитки по схеме, схожей с «Роттердам-плюс» для энергетиков. Есть свои интересы в отмене регулируемого тарифа и у других украинских олигархов, ведь большая часть из них имеет свои интересы в электроэнергетике, тоже владея электростанциями или долями в облэнерго.

Чем грозит энергетический кризис Украине и соседям

Прошлой зимой избежать отключений света Украине удалось лишь благодаря экстренным поставкам электричества из Белоруссии и России. Сейчас эти перетоки перекрыты — Киев успешно поссорился и с Минском, и с Москвой, перейдя к практике аварийных покупок электроэнергии вместо нормальных долгосрочных контрактов. Занятие это крайне недешевое — аварийная мощность стоит где-то впятеро дороже, нежели контрактная закупка электроэнергии. Поэтому Киев находится на распутье: либо отключать своих потребителей, либо платить огромные деньги за аварийные перетоки.

Уже начавшееся затыкание дыр с помощью АЭС Киев не спасет: в периоды, когда в энергосистеме работало одновременно 13 энергоблоков, они производили около 300 млн кВт-ч в сутки при среднесуточном потреблении в отопительный период 400-500 млн кВт-ч. Поэтому если у Киева не будет угля и импорта электроэнергии, то придется экономить и временно отключать свет по всей стране, даже задействовав все наличные блоки АЭС.

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Но в практике такой варварской эксплуатации атомной энергетики есть огромный риск. Если все блоки украинских АЭС будут постоянно работать весь зимний сезон, то их работа неизбежно превратится в украинскую рулетку с револьвером, приставленным к виску всей страны. Где в барабане будут заряжены 15 новых Чернобылей, на каждом из которых может случится внезапный «выстрел» — запроектная авария, которая будет связана с исчерпанием межремонтных запасов прочности и надежности оборудования станции. Ведь еще раз: станции выводят из ремонта в срочном порядке, равно как и не дают возможности вывести на обслуживание те блоки, которые в этом ремонте уже крайне нуждаются.

Так что довели страну до ручки и поставили Украину на грань тотальных отключений электроэнергии отнюдь не действия России или же ценовой кризис на мировом рынке — это сделали украинские олигархи, которые оставили страну без топлива для ТЭС в крайне напряженный зимний период года.

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