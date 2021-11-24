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Украинская спецоперация «Полесье» началась на границе с Белоруссией

Политика
Украинская спецоперация «Полесье» началась на границе с Белоруссией
mvs.gov.ua  /  Портал МВС

Киев, 24 ноября. Украинские силовики развязали специальную операцию на границе с Белоруссией для предотвращения миграционного кризиса, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны.

По словам представителей ведомства, операция носит название «Полесье». В ней принимают участие пограничная служба, национальная гвардия, нацполиция, ВСУ и другие резервы.

«Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности», — сказано в сообщении.

Политолог Алексей Мухин ранее заявил, что Украина согласна принимать беженцев только ради европейских денег.

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украина мигранты операция
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