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Самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудар по центральной части Сирии

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 11:51
Весь мир
Самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудар по центральной части Сирии
Pr Scr twitter.com  / 

Дамаск, 24 ноября. Израильские самолеты атаковали инфраструктурные объекты в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает SANA.

«Он [удар] был нацелен в несколько точек, расположенных в центральном районе по направлению на северо-восток от Бейрута», — рассказал информационному агентству военный источник на условиях анонимности.

Ракеты были выпущены с территории Ливана, над которым пролетали израильские самолеты. В результате удара погибли два мирных жителя и ранены шестеро военнослужащих. Кроме того, был причинен материальный урон, поскольку были уничтожены несколько объектов.

Количество жертв могло быть больше, поскольку до целей сумели долететь лишь несколько ракет. Атака была довольно массированной, однако большинство снарядов удалось сбить средствам сирийской противовоздушной обороны (ПВО).

Позиция Израиля

Обычно Тель-Авив редко признается в совершении подобных атак, хотя на протяжении долгих лет Израиль нанес сотни ударов по различным целям на территории Сирии.

Как сообщает агентство Associated Press, в этот раз Тель-Авив выступил с объяснением причин ракетного удара. Утверждается, что целью налета стали базы проиранских группировок, которые находятся на территории Сирии.

Израильская разведка получила информацию о партии оружия, которая была направлена одному из таких формирований и якобы целью нынешней атаки был срыв этих поставок.

Ответы иранских прокси

Израильтяне придерживаются официальной позиции, в которой выражают неприятие наличием проиранских сил на территории Сирии. Тель-Авив заявляет, что их присутствие в приграничных районах стало красной линией, которой оправдываются атаки по территории Сирии.

Нужно отметить, что целями израильских ударов, действительно, часто становятся военные объекты. В середине октября был атакован командный пункт контролируемых Ираном формирований, который находится в провинции Хомс.

После этого удара руководство проиранских группировок выступило с заявлением о намерении «дать жесткий ответ» на действия Тель-Авива и пояснением, что их подразделения находятся в Сирии по приглашению Дамаска и не должно вызывать негативную реакцию со стороны других стран.

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