Врач Онищенко усомнился в законности приглашения звездных антиваксеров в красную зону

Политик и врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко усомнился в законности приглашения звездных антиваксеров в красные зоны больниц, перепрофилированных под прием больных с коронавирусной инфекцией. В среду в СМИ появилось открытое письмо известных российских врачей, адресованное противникам вакцинации от COVID-19, документ публикует РИА Новости.

Письмо в частности адресовано нескольким известным политикам — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, председателю партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, а также звездным антипрививочникам из актерской и музыкальной среды — Юрию Лозе, Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель.

«Учитывая, сколько людей вас читают, слушают и [к вам] прислушиваются, мы найдем время, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», — говорится в письме.

Среди подписавших — главврачи больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Политик и врач, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко с огромным уважением отозвался о медиках, подписавших открытое письмо, однако законность приглашения известных антипрививочников в красные зоны и морги вызвала у него сомнения.

«Выражаю глубочайшее уважение врачам, которые подписали это письмо. Это медики, которые с первых дней пандемии в полном смысле слова находятся на передовой. Думаю, их обращение — это крик отчаяния от усталости и безысходности в связи с тем, что к ним по-прежнему везут и везут тяжелых больных. И насколько я знаю, среди тех, кто попадает в ковидные реанимации, большинство людей, которые, можно сказать, небрежно отнеслись к своему здоровью и не прошли вакцинацию от COVID-19».

Онищенко с пониманием отнесся к тому, что письмо адресовано известным антиваксерам, которых можно отнести к лидерам общественного мнения. Тем не менее идея пригласить посторонних людей в красные зоны вызвала у собеседника ФАН серьезные сомнения.

«Вижу тут отступление от врачебных правил и даже этических норм, — отметил он. — Приглашать далекую от медицины и весьма разношерстную публику в реанимации и патологоанатомические отделения, а проще говоря — в морги, — это, на мой взгляд, слишком жестоко, даже по отношению к антипрививочникам. Кроме того, есть риск, что они там могут заразиться, тем более, похоже, эти люди не привиты, а этого хотелось бы избежать. Конечно, увиденное не оставит их равнодушными, но давайте все-таки не будем рисковать их здоровьем».

Федеральное агентство новостей /

Геннадий Онищенко также напомнил, что посещение больниц строго регламентировано. Нарушение установленных правил и даже появление письма, призывающего к таким действиям, может стать поводом для проверки со стороны контролирующих органов, предупредил он.

«Мои коллеги публично сообщают о своей готовности пойти на нарушение правил посещения инфекционных больниц, в том числе красных зон. Это может заинтересовать контролирующие органы. Кроме того, в таком посещении можно усмотреть нарушение прав пациентов, которые там проходят лечение. Так что даже само это письмо может стать поводом для проверки, тем более нарушение режима работы красных зон будет сопряжено с риском для здоровья посетителей. Надеюсь, до этого не дойдет. Также очень надеюсь, что сам факт появления этого письма заставит задуматься тех, к кому оно обращено. Если эти люди сами не хотят прививаться, пусть хотя бы перестанут воздействовать в этом вопросе на тех, кто им верит. Хочу сказать всем антиваксерам: не мешайте своими деструктивными заявлениями профессионалам делать свое дело!»

В то же время Онищенко призвал медиков попытаться по-другому воздействовать на тех, к кому они обращаются.

«Считаю, что всех этих антипрививочников нужно постараться убедить с помощью других методов, объяснив им, насколько они заблуждаются. Тут нужно поискать иные ключи», — посоветовал коллегам-врачам Геннадий Онищенко.

В России в гражданском обороте находятся четыре вакцины от коронавирусной инфекции. Самая известная и доказавшая свою эффективность — двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Для ревакцинации врачи советуют использовать ее однокомпонентный аналог «Спутник Лайт». Недавно прививку этим препаратом получил президент России Владимир Путин.