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Истребители Су-27 и Су-30 нанесли удары по «вражеским» кораблям на учениях в Черном море

Армия
Истребители Су-27 и Су-30 нанесли удары по «вражеским» кораблям на учениях в Черном море
Пресс-служба Балтийского флота

Севастополь, 24 ноября. Экипажи авиации Южного военного округа (ЮВО) отработали удар по кораблям условного противника в ходе учений, действуя совместно с надводными силами Черноморского флота.

Как отмечается пресс-служба ЧФ, к маневрам привлекались около десяти истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава авиационного соединения ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае.

«Особенностью данного этапа учебно-тренировочных полетов является отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при нанесении удара по надводным целям противника», — сказано в опубликованном релизе.

В маневрах российских военных в Черном море участвовали малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск», а также патрульный корабль «Василий Быков», заявили представители ЧФ.

Ранее сообщалось о проведенных учениях с участием подводной лодки «Великий Новгород» и тральщика «Ковровец» в акватории Черного моря. О планах Вооруженных сил Украины провести учения в Харьковской области вблизи российских границ информировал «Царьград».

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учения черное море су-27 су-30
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