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Финальный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» стартовал в Петербурге

Общество

Заключительный этап всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» стартовал в Петербурге. Ежегодное мероприятие проводится уже в 20-й раз.

Из 428 участников в финал вышли лишь 54 конкурсанта. Члены жюри отберут наиболее достойные работы и вручат бронзового «Орфея» 18 победителям. Награды получат создатели лучших информационных, просветительских программ, передач о спорте, проектов для детей. Кроме того, жюри выберут лучшего ведущего, интервьюера, оператора, режиссера и репортера. Статуэтками также отметят документальный фильм, телевизионный дизайн и специальный проект. 

На церемонии открытия финального этапа конкурса присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Мейксин, который поприветствовал участников и подчеркнул, что проведение юбилейного «ТЭФИ-Регион» в Северной столице стало для города большой честью.

Для приехавших из разных регионов России журналистов организовали культурную программу, а тех, кто впервые посещает Петербург, познакомили с городом на обзорной экскурсии. Итоги финального этапа конкурса подведут в прямом эфире 25 ноября в 19:00.

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