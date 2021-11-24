«Студия СОЮЗ» высказалась о поцелуе Дорохова и Панекина на шоу «Игра»

Москва, 24 ноября. Участники юмористического проекта «Студия СОЮЗ» прокомментировали скандал, разгоревшийся после поцелуя комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина на шоу «Игра». Звезды комедийно-музыкального шоу напомнили, что подобное происходило на сцене уже не раз.

Дорохов и Панекин поцеловались в эфире ТНТ, когда изображали жениха и невесту. Этот эпизод вызвал массу критики в адрес комиков, а против телеканала возбудили административное дело о пропаганде нетрадиционных отношений. «Студия СОЮЗ» высказалась об этой ситуации на YouTube-шоу «Макарена».

«Многие отреагировали на яркое выступление Дорохова, но любой человек, игравший в КВН, знает, что в каждой лиге были сосущиеся мужики — это всегда шокирует, удивляет. Видели такое на сцене — и не раз!» — подчеркнули участники.

instagram.com / @dorokhovdenisofficial

По словам звезд проекта, сейчас такое время, когда, вроде бы, все можно, но при этом ничего нельзя, потому что нужно постоянно соблюдать какие-то рамки из-за возможной реакции аудитории. «Студия СОЮЗ» отметила, что Дорохову до сих пор шлют «блюющие смайлики».

Кроме того, участники музыкального шоу прокомментировали слухи о приостановке съемок «Игры» из-за этого поцелуя. Они отметили, что официальная причина, названная ТНТ, — пандемия коронавируса.

Ранее о поцелуе Дорохова и Панекина высказался актер и комик Стас Ярушин. Он признался, что ему стало неприятно от сцены с целующимися мужчинами.