Политолог Валяев объяснил, почему США не убедили ЕС в возможности нападения РФ на Украину

Слухи о возможном вторжении России на территорию Украины могли понадобиться Вашингтону, чтобы убедить Европу заморозить «СП-2». Это одна из возможных причин обвинений в адрес РФ в подготовке к войне. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

США не смогли убедить ЕС

США не смогли убедить страны ЕС в том, что Россия якобы готовит военное «вторжение» на территорию Украины. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на двух европейских дипломатов.

В статье говорится, что еще в начале ноября чиновники ЕС получили от разведки Вашингтона информацию о якобы агрессивных планах Москвы в отношении Киева. При этом к настоящему времени в Европе существенно снизилась степень опасений на этот счет.

«Свежая информация от США была призвана усилить озабоченность у стран ЕС», — говорится в статье.

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При этом некоторые европейские страны сомневаются, что «Россия якобы планирует атаку на Украину». Как утверждают журналисты, представители западных разведок по-прежнему сомневаются в реальных намерениях Москвы.

Россия заканчивает «СП-2»

Как заметил Евгений Валяев, Россия с европейскими партнерами заканчивают реализацию «Северного потока — 2». Проект находится на стадии финального согласования со стороны немецкого и европейского регуляторов и должен начать работу уже в первой половине следующего года. Хотя США и Германия после летней встречи договорились, что Штаты снизят давление на проект, в котором заинтересован Европейский союз, американская сторона ввела новые санкции против двух судов и одной компании, имеющих отношение к строительству газопровода. Слухи о возможном вторжении России на территорию Украины могли понадобиться США, чтобы убедить Европу заморозить «СП-2». Это одна из возможных причин обвинений Москвы в подготовке к войне.

«Стало уже привычным, это проявилось во время президентства Дональда Трампа, что Европа имеет иные взгляды на отношения с Россией. Их можно назвать куда более прагматичными и конструктивными. С одной стороны, европейцы сохраняют санкционный режим и не допустили на европейский рынок российские вакцины. С другой — проект «СП-2» реализуется, Берлин с Москвой находятся в контакте по миграционному кризису в Белоруссии, а Германия осудила Киев за использование турецкого беспилотника в боевых действиях в Донбассе», — пояснил Евгений Валяев.

ЕС не устраивает политика США

Собеседник ФАН обратил внимание, что европейских лидеров может не устраивать, как Вашингтон влияет на политику Европы со своими подходами, которые точно не ведут к компромиссу между Брюсселем и Москвой. В пользу российской стороны играет конфликт между Парижем и Вашингтоном из-за созданного американцами нового оборонного союза AUKUS, а также разногласия из-за энергетической политики между ФРГ и США.

Global Look Press / Pool via CNP/MediaPunch via www

«Особая роль в этих раскладах отходит Киеву, который начал разгонять маховик войны с Россией в своем информационном пространстве, пытаясь завлечь в него и другие страны. И если американцы разделили или пожелали разделить эти опасения Киева, то европейцы не единожды видели, как Киев любит использовать военные провокации для электоральной мобилизации. У Владимира Зеленского снижаются рейтинги из-за растущих цен на газ и проваленной борьбы с коронавирусом. Можно добавить сюда политически мотивированное преследование Виктора Медведчука и дискриминационную языковую политику, что влияет на рост рейтинга «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) и активизацию юго-восточного электората», — добавил Евгений Валяев.

Провал Зеленского

Политолог обратил внимание, что ОПЗЖ уже дошла до планки в 18%, отставая на три пункта от идущей первой партии Зеленского. Как только нарисовалась такая электоральная картина, Зеленский тут же поехал в Донбасс встречаться с военными, активно позируя там в армейской форме. Киев эксплуатирует образ страны, которая противостоит «российской агрессии».

«Может ли у России существовать план по вторжению на Украину? Такой план существовать может, ведь это задача военных — прогнозировать различные сценарии, в том числе и самые радикальные. Если обнародование такого сценария позволит остудить пыл украинских ястребов войны, то это сработало. Активизация российской военной мощи на границе с Украиной, а также испытания российского противоспутникового оружия, — это демонстрация силы и возможностей Москвы. Не исключено, что Москва намеренно устроила слив такого плана, чтобы Киев не думал, что российская сторона может только блефовать», — выразил мнение Евгений Валяев.

На фоне провала США в Афганистане

Политолог заметил, что американцы после закончившейся афганской кампании, которая принесла много негатива, чувствуют себя уязвленными. Уход из Афганистана был ударом по имиджу США как мирового военного лидера.

«Попытки сохранить лицо заявлениями, что [США] находятся в контакте с «Талибаном»1 (организация запрещена в России), и что [они] оставили страну не самым плохим ребятам, выглядят слабо. Опасения вызывают попытки американской стороны заверить Киев, что они являются реальной военной силой, способной противостоять России. Даже обычно сдержанный в комментариях бывший посол США в России Майкл Макфол вдруг сделал заявление, что Украина с 2014 года усилила свою обороноспособность и обладает сильной армией», — обратил внимание Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей /

Главное, считает политолог, Киеву стоит не забывать, что и Россия с 2014 года стала сильнее — была проведена успешная сирийская кампания, происходит перевооружение, растет количество контрактников и уменьшается число призывников. Вряд ли Киеву нужна военная авантюра, которая только поможет американцам убедить ЕС, что Россия является «агрессором» и поэтому с ней не нужно иметь дел. Украина от этого точно ничего не выиграет.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими прозвучавшие на Западе заявления о «вторжении» на Украину. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные страны искусственно нагнетают антироссийскую истерику.

1 Организация запрещена на территории РФ.