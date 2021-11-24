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Львовский журналист Дроздов: ложь Зеленского «попахивает» госизменой

Политика
Львовский журналист Дроздов: ложь Зеленского «попахивает» госизменой
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 24 ноября. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «российской угрозе» являются лукавством, сказал львовский журналист Остап Дроздов на телевидении, критикуя деятельность главы государства.

Украинские националисты ранее провели акцию в Киеве, в рамках которой Зеленского обвинили во лжи. Бывший депутат Рады Олег Ляшко также потребовал уголовного преследования президента по статье о «госизмене», передает Радио Sputnik.

Остап Дроздов считает, что акция радикалов стала не просто предупреждением, а «меткой» для украинского лидера.

«Уличили (Зеленского. — Прим. ФАН) во лжи, которая попахивает государственной изменой», — отметил журналист.

Он подчеркнул, что участившиеся заявления киевской власти о «российской угрозе» являются лукавством и могут быть направлены на отвлечение внимания граждан от внутренних проблем Украины.

Как стало известно ранее, политолог Руслан Бизяев предсказал уход Зеленского из политики после первого президентского срока.

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украина националисты зеленский госизмена
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