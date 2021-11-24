Сенатор Рукавишникова: видеозаписи с гонками блогеров являются доказательствами их вины

Москва, 24 ноября. Блогеры оказывают сами себе медвежью услугу, выкладывая в интернет видеозаписи с гонками автомобилей на улицах, заявила член Совета Федерации Ирина Рукавишникова.

В социальных сетях ранее появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой виден момент заноса автомобиля блогера Саида Губденского на Кутузовском проспекте в Москве, передает Радио Sputnik.

По словам политика, видео блогеров, которые публикуют в своих аккаунтах кадры с гонками, будут расцениваться в качестве доказательства их правонарушения.

«Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций», — сказала сенатор в интервью РИА Новости.

Рукавишникова добавила, что законодатели уже подготовили проект, предусматривающий введение самостоятельного состава «опасное вождение» в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Как стало известно ранее, автоблогер MAJORKA отказался снимать опасный контент на дорогах после ДТП с Губденским.