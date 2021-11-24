Зачем Запад рушит мировые рынки газа и нефти, обсудят в «Патриоте»

США объявили о новых санкциях в отношении проекта «Северный поток — 2», который призван решить проблему дефицита газа в Европе. Одновременно Штаты заявили о расконсервации своих нефтяных запасов, чтобы обрушить мировые цены на черное золото. При этом Молдавию, Польшу и Украину американцы толкают к отказу от российского голубого топлива, вынуждая использовать коррупционные и невыгодные схемы закупок сжиженного газа.

Зачем Запад рушит мировые рынки газа и нефти?

Будет ли «Газпром» идти на дальнейшие уступки в споре с Молдавией?

Останется ли востребованным украинский транзит после 2024 года?

Когда заработает «СП–2»?

Смогут ли американцы обрушить цены на нефть?

Готова ли ОПЕК к противостоянию с США?

Какую позицию в конфликте США и ОПЕК занимает Китай?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

— Владимир Односталко, депутат парламента Молдавии от фракции «Бок коммунистов и социалистов»;

— Андрей Полищук, старший аналитик по нефтегазовому сектору «Райффайзенбанка».

Эфир состоится в среду, 24 ноября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы в ходе мероприятия. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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