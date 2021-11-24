Глава «Райффайзенбанка» Монин допустил покупку розничного портфеля «Ситибанка»

Москва, 24 ноября. «Райффайзенбанк» планирует расширение бизнеса в РФ и не исключает покупки портфеля розничных клиентов «Ситибанка». Об этом в интервью РБК заявил председатель правления компании Сергей Монин.

В апреле этого года стало известно, что финансовая корпорация Citi приняла решение выйти из розничного бизнеса в 13 государствах, включая Россию. О заинтересованности в российском бизнесе «Ситибанка» заявляли в ВТБ, «Альфа-банке» и «Тинькофф-банке».

«Единственное, что можем сказать, — мы такую возможность не исключаем», — ответил Монин на вопрос о возможной заинтересованности в покупке бизнеса Ситибанка.

Вместе с тем он отметил, что в любом случае часть клиентов «Ситибанка» перейдет в «Райффайзенбанк».

Российские кредитные организации достигли нового рекорда по чистой прибыли в октябре. По сравнению с прошлым годом она выросла более чем на треть, говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка.