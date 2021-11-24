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Ракета Falcon 9 с зондом-камикадзе для защиты Земли от астероидов стартовала в США

Технологии
Ракета Falcon 9 с зондом-камикадзе для защиты Земли от астероидов стартовала в США
pixabay.com

Лос-Анджелес, 24 ноября. В США стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX с зондом-камикадзе DRAT, который будет задействован в испытаниях технологии защиты Земли от потенциально опасных космических объектов.

Ракета была запущена 23 ноября с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Зонд DART полетит в направлении околоземного астероида Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидим. Как ожидается, аппарат столкнется с Диморфом на скорости около 24 тысяч километров в час осенью 2022 года, что позволит изменить траекторию движения астероида.

В ходе эксперимента ученые хотят испытать возможность оказывать влияние на траекторию движения космических тел, которые могут представлять опасность для Земли.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных до конца 2021 года пусках космических ракет. По его словам, в ближайшее время в космос отправятся «Союз МС-20» с японскими космическими туристами, а также ракета-носитель «Протон» со спутниками связи. Кроме того, состоится пуск ракеты «Ангара» на космодроме Минобороны РФ в Плесецке.

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