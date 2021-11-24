ВСУ на учениях отработали новую тактику применения комплексов Javelin и дронов Bayraktar

Киев, 24 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения с использованием противотанковых ракетных комплексов Javelin и ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar. Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

Учения ВСУ с применением турецких дронов Bayraktar и ПТРК Javelin американского производства состоялись на полигоне Широкий Лан в Николаевской области, сообщил генерал-лейтенант Валерий Залужный.

«Мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости», — отметил главком ВСУ.

В конце октября командование ВСУ официально подтвердило боевое применение беспилотника Bayraktar в Донбассе. Удар был нанесен по позициям бойцов Народной милиции ДНР в районе Тельманово. О насмешках читателей британского издания Daily Mail над алармистскими заявлениями западных и украинских властей о якобы готовящемся «нападении» ВС РФ на Украину информировал «Царьград».