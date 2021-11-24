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Роскосмос: фрагмент американской ракеты Falcon 9 не угрожает МКС

Армия
Роскосмос: фрагмент американской ракеты Falcon 9 не угрожает МКС
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 ноября. Корректировать орбиту Международной космической станции (МКС) из-за сближения с фрагментом ракеты Falcon 9 компании Илона Маска пока что не требуется, заявили в Роскосмосе.

В сообщении отмечается, что фрагмент американской ракеты-носителя компании Илона Маска не угрожает МКС, поэтому корректировать ее орбиту не требуется. Ситуация находится под контролем специалистов Роскосмоса.

Фрагменты ракеты-носителя Falcon 9, как ожидается, сблизятся с Международной космической станцией утром 25 ноября. Минимальное расстояние составит более 5,3 км, поэтому ситуация не представляет опасности для МКС.

Ранее сообщалось, что космический мусор пролетел мимо МКС. В соответствии с бортовыми инструкциями экипаж находился на борту корабля во время сближения.

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