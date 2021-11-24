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Родственники Фриске возобновили суды против Шепелева

Шоу-бизнес
Родственники Фриске возобновили суды против Шепелева
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 24 ноября. Владимир и Ольга Фриске хотят запретить телеведущему Дмитрию Шепелеву распоряжаться долей их внука Платона в одной из квартир, принадлежавшей ныне покойной певице Жанне Фриске.

Спорных квартир, в которых у Платона есть доля, две. Год назад Шепелев заявил, что планирует продать имущество мальчика. Рассмотрение исков проходило в Пресненском и Хамовническом судах Москвы. В обоих случаях правосудие встало на сторону экс-возлюбленного Фриске. Однако за недвижимость в Шмитовском проезде родственники исполнительницы поборются в апелляционном суде.

«18 ноября слушалось дело о восстановлении срока на подачу жалобы со стороны Фриске на решение суда первой инстанции. Срок восстановили, жалоба подана. Дата рассмотрения пока не назначена», — прокомментировали «СтарХиту» в Хамовническом суде.

С первой квартирой Шепелев не совершал сделок по продаже, а жилплощадь в Шмитовском проезде пока находится под арестом, пишет Teleprogramma.pro. Жанна Фриске скончалась летом 2015 года в своей квартире в Москве. Перед этим она проходила несколько курсов лечения от глиобластомы, но терапия не помогла. Через шесть лет после смерти возлюбленной Шепелев вновь стал отцом.

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суд фриске шепелев
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