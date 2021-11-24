Светлана Немоляева восемь раз пробовалась на роль в «Иронии судьбы»

Москва, 24 ноября. Актриса Светлана Немоляева вспомнила, как пыталась попасть в фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Звезда советского и российского кино призналась, что пробовалась на эту роль восемь раз.

Режиссер главного отечественного новогоднего фильма очень хотел снять в нем Немоляеву, рассказала артистка в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Однако актриса, по ее словам, с треском провалила пробы в «Иронию судьбы».

«У меня было восемь проб. И после восьмой пробы он (Рязанов. — Прим. ФАН) мне сказал: «Света, можно хуже, но трудно»», — вспомнила знаменитость.

Как отметила артистка, ее путь к славе был очень не прост. Например, она пробовалась в «Гусарскую балладу», но тоже не прошла отбор. Вместо Немоляевой главную роль в фильме отдали Ларисе Голубкиной. И только после этого артистка попала в «Служебный роман».

«Первую серьезную роль я получила в 45 лет», — цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Ранее Светлана Немоляева высказалась о смерти народной артистки РФ Нины Руслановой. Звезда «Служебного романа» назвала коллегу уникальной и очень интересной актрисой.