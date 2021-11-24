Врач Соломатина рассказала, как убрать большой живот, если не помогает зарядка

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что выросший от малоподвижного образа жизни живот не убрать обычной утренней зарядкой. Она также рассказала, как недосып и нервотрепка связаны с лишним весом.

Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства указала, что половина жителей Подмосковья имеют лишний вес.

Зампред также отметила, что граждане ведут сидячий образ жизни, каждый третий из них имеет проблемы с давлением, а 16 человек из 100 злоупотребляют алкоголем.

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что избавиться от внутренних жировых отложений гораздо труднее, чем от подкожного жира: возникают они у взрослых людей, могут быть спровоцированы малоподвижным образом жизни, например, при переходе на дистанционную работу. Она предупредила, что появившийся внутренний жир способствует накоплению новых отложений, процесс становится лавинообразным.

pixabay.com /

«Живот обычно появляется у мужчин с возрастом. Подобные проблемы бывают и у женщин, это чаще всего связано с гормональными изменениями. Отложение висцерального жира — своего рода защита организма. Меньше вырабатывается тестостерона или эстрогена — увеличивается объем талии, растет живот. Эти отложения опасны, потому что сам жир работает как эндокринная ткань, он продуцирует ряд гормонов. Спасение — в режиме, движении и питании», — сказала доктор.

Врач порекомендовала при возникновении объемного живота увеличить прежде всего аэробные нагрузки: бегать, при наличии большого веса заняться скандинавской ходьбой и плаванием. Кислород, по словам специалиста, во время этих процедур будет усиленно сжигать жир. Соломатина уточнила, что от силового качания пресса в этом случае толку будет мало.

«Продукты для человека, который хочет убрать живот, показаны с низким гликемическим индексом, они не должны допускать резкое повышение уровня глюкозы в крови, в противном случае в организме выработается инсулин, который произведет немного гликогена, а остальные вещества, поступившие с пищей, превратит в жир на талии. В первую очередь исключаем все сладкое! Шипучие напитки особо опасны, они содержат сахар и ускорители. Отказаться следует и от пива, крепкого алкоголя, изделий из белой муки без клетчатки, трансжиров», — добавила медик.

pixabay.com /

Диетолог призвала отказаться от пирожных, которые в большом количестве содержат заменители масла и сахара, а также жареных продуктов. Есть, по ее словам, можно отварной картофель с овощным салатом, малосольной сельдью, отварное или запеченное нежирное мясо.

«Обратите внимание на сон. Мелатонин, гормон сна, вырабатывается с 23:00 до 04:00. Это мощный антиоксидант. Он производит серотонин, который дает радость, и соматотропный гормон, отвечающий за похудение. Тот, кто недосыпает, подрывает свое здоровье, теряет либо набирает вес. Время, необходимое для сна, индивидуально. При недосыпе вырабатывается гормон кортизон, недосыпающие люди стремятся утром выпить сладкий кофе, чай, съесть что-то калорийное, чтобы повысить уровень энергии. Это меняет микрофлору, которая привыкает к сахару и требует сладкое, а также неправильно перерабатывает пищу и вызывает ожирение даже при урезанном рационе», — предупредила врач-диетолог.

Елена Соломатина отметила, что волнения и стресс ведут к хронической тревожности, это также провоцирует набор веса. Она порекомендовала научиться не нервничать, чаще бывать на свежем воздухе, больше потреблять витамин Д, который содержится в жирной рыбе, особенно печени трески. Избавиться от тревожности и плохого настроения помогают также витамины группы Б, они содержатся в желтке яйца, цельнозерновых крупах, орехах.

pixabay.com / zuzyusa

«Старайтесь есть свежие овощи, заменив соль на ароматные специи, а также приучить себя к разумным двигательным нагрузкам, они станут приносить удовольствие и заменят наслаждение от еды. Не забывайте пить воду: в сутки из расчета не менее 30 мл на килограмм веса. Принимать воду надо не залпом, а небольшими порциями на протяжении дня, это улучшает метаболизм», — сказала врач.

Эксперт посоветовала тем, кто хочет уменьшить объем своего живота, есть морепродукты и мясо утки, так как в них содержится необходимый для этого хром. Тарелку во время приема пищи лучше наполнять так: одну часть — гречкой, рисом, картофелем или пастой из твердого зерна, две части — овощами и немного курицы, индейки, мяса кролика или рыбы. По словам Соломатиной, худеющим лучше есть понемногу — пять раз в день, не позже чем за три часа до сна.

Ранее ФАН рассказал, почему Госдеп обвинил Россию в «притеснении верующих». По мнению исследователя современного религиозного сектантства Александра Дворкина, со стороны США подобная риторика — не более чем способ политического давления на страны-конкуренты.