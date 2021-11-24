Генсек кабмина Японии Мацуно назвал угрозой испытания гиперзвукового оружия в КНР

Токио, 24 ноября. Правительство Японии обеспокоено сообщениями об испытании в Китае гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Об этом заявил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, сообщения об испытаниях гиперзвукового оружия в КНР являются угрозой для Токио.

«Военные приготовления Китая с точки зрения обеспечения международной безопасности стали серьезной угрозой для региона, включая нашу страну. Китай последовательно, на высоком уровне и при отсутствии транспарентности наращивает оборонные расходы, стремительно и в больших масштабах качественно укрепляет свой военный потенциал, включая ракетно-ядерную мощь», — заявил политик.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на Пентагон и источники в разведке сообщила, что в конце июля 2021 года Пекин сумел запустить ракету с планирующего летательного аппарата, скорость которого в пять раз превышала скорость звука.

Накануне сообщалось, что Россия и Китай продлили межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей.