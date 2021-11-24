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Минобороны РФ: инспекторы из Дании осмотрят объекты мотострелкового полка в Наро-Фоминске

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 09:54
Армия
Минобороны РФ: инспекторы из Дании осмотрят объекты мотострелкового полка в Наро-Фоминске
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 24 ноября. Представители датских вооруженных сил посетят объекты 423-го мотострелкового полка Западного военного округа (ЗВО), который дислоцируется в подмосковном Наро-Фоминске.

Визит военных из Дании в Подмосковье состоится в рамках Венского документа 2011 года и продлится три дня, информирует издание «Красная звезда» Министерства обороны РФ.

«В период с 24 по 26 ноября на территории РФ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Данией будет проведено посещение по оценке военного объекта», — сообщается в публикации.

Целью визита является проверка западными инспекторами о наличии систем вооружения, боевой техники и личного состава в 423-го мотострелкового полка ЗВО, отметили представители российского военного ведомства. Ранее стало известно о сроках поставок боевых машин поддержки танков «Терминатор» в 90-ю дивизию Центрального военного округа.

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зво дания инспекция мотострелки
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