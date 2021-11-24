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Human Rights Watch призвала Польшу и Белоруссию к разрешению миграционного кризиса

Политика
Human Rights Watch призвала Польшу и Белоруссию к разрешению миграционного кризиса
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Нью-Йорк, 24 ноября. Правозащитная организация Human Rights Watch назвала надуманным и ненужным миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии.

Представители движения отметили, что Варшава и Минск обязаны переключиться на принятие решений, направленных на соблюдение прав человека, для разрешения миграционного кризиса.

«Кризис на границе Польши и Белоруссии полностью надуманный, ненужный и требует немедленного решения», — сказано в обнародованном документе организации, штаб-квартира которой находится в Соединенных Штатах.

Как стало известно ранее, Еврокомиссия выделит 3,5 млн евро на возвращение беженцев из Белоруссии на родину. С таким заявлением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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