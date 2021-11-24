Итоговая пресс-конференция Путина может состояться 23 декабря

Москва, 24 ноября. Итоговая пресс-конференция российского президента Владимира Путина, скорее всего, пройдет в конце декабря 2021 года, сообщили журналисты издания «Ведомости».

Согласно полученным данным, мероприятие с участием главы государства состоится 23 декабря — в День дальней авиации ВКС России. Об этом журналистов проинформировал источник, приближенный к администрации российского лидера.

Еще один информатор отметил, что вряд ли целесообразно проводить пресс-конференцию раньше указанной даты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее допустил, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина может пройти в очном формате.