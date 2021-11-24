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Фотография советского солдата Кобытева до и после войны потрясла читателей Reddit

Общество
Фотография советского солдата Кобытева до и после войны потрясла читателей Reddit
wikipedia.org  /  Anatoliy Garanin/CC BY-SA 3.0

Москва, 24 ноября. Пользователей американской соцсети Reddit удивило сравнение фотографий советского художника и красноармейца Евгения Кобытева, сделанных до и после Великой Отечественной войны.

Первый снимок был сделан перед началом войны в 1941 году, вторая фотография датирована 1945 годом. Читатели Reddit обратили внимание, что на лице фронтовика появились глубокие морщины, которые состарили Кобытева на 25 лет.

«Постарел всего за четыре года с 19 до 45 лет», — пишет пользователь под ником doogie8888888.

Один из читателей отметил, что советский художник увидел худшее, что было в мире, поскольку провел четыре года на Восточном фронте.

«Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война — это ужасно», — добавил Reasonable_Motor8490.

Советский живописец, график, монументалист и педагог Евгений Кобытев родился в 1910 году на Алтае. В 1941 году он отправился на фронт добровольцем. Позднее художник попал в плен и оказался в фашистском концлагере «Хорольская яма» в Полтавской области. В 1943 году Кобытеву удалось бежать из концлагеря, после чего он вернулся на фронт и прошел путь от Украины до Германии. По окончании войны его наградили орденом Красной Звезды.

Ранее под Минском было обнаружено место массового захоронения времен Великой Отечественной войны. По данным Генпрокуратуры Белоруссии, с 1941 по 1944 годы немецко-фашистские оккупанты свозили в пригород Минска мирных жителей и советских военнослужащих, где их расстреливали и хоронили в братских могилах.

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