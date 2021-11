Фотография советского солдата Кобытева до и после войны потрясла читателей Reddit

Москва, 24 ноября. Пользователей американской соцсети Reddit удивило сравнение фотографий советского художника и красноармейца Евгения Кобытева, сделанных до и после Великой Отечественной войны.

Первый снимок был сделан перед началом войны в 1941 году, вторая фотография датирована 1945 годом. Читатели Reddit обратили внимание, что на лице фронтовика появились глубокие морщины, которые состарили Кобытева на 25 лет.

Один из читателей отметил, что советский художник увидел худшее, что было в мире, поскольку провел четыре года на Восточном фронте.

Evgeny Stepanovich Kobytev: A soldier's face after four years of war, 1941-1945 pic.twitter.com/7Y4IrsiiR4