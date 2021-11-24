Амурские пожарные спасли троих детей и четырех взрослых из огня

Благовещенск, 24 ноября. В Завитинске при пожаре спасатели эвакуировали семь человек, среди которых также была беременная женщина. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло на первом этаже жилого дома по улице Комсомольской. О случившемся в дежурную часть сообщил очевидец. На место были направлены 11 человек личного состава, 2 автоцистерны и автолестница. Специалисты установили, что в охваченной огнем квартире никого нет. Звено газодымозащитной службы с помощью спецтехники эвакуировало с верхних этажей семь жильцов. Среди них — трое несовершеннолетних, беременная женщина и мужчина с ограниченными возможностями. Четверо человек выбрались из здания самостоятельно.

На ликвидацию пламени ушло примерно полчаса. Сотрудники МЧС не допустили распространение пожара на соседние жилые помещения. Обстоятельства и причина инцидента устанавливаются. На месте работает дознаватель.

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