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Амурские пожарные спасли троих детей и четырех взрослых из огня

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 09:42
Общество
Амурские пожарные спасли троих детей и четырех взрослых из огня
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Благовещенск, 24 ноября. В Завитинске при пожаре спасатели эвакуировали семь человек, среди которых также была беременная женщина. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло на первом этаже жилого дома по улице Комсомольской. О случившемся в дежурную часть сообщил очевидец. На место были направлены 11 человек личного состава, 2 автоцистерны и автолестница. Специалисты установили, что в охваченной огнем квартире никого нет. Звено газодымозащитной службы с помощью спецтехники эвакуировало с верхних этажей семь жильцов. Среди них — трое несовершеннолетних, беременная женщина и мужчина с ограниченными возможностями. Четверо человек выбрались из здания самостоятельно.

На ликвидацию пламени ушло примерно полчаса. Сотрудники МЧС не допустили распространение пожара на соседние жилые помещения. Обстоятельства и причина инцидента устанавливаются. На месте работает дознаватель.

Во Владивостоке на трассе Седанка — Патрокл загорелась инкассаторская машина, сообщает Deita. В результате происшествия никто не пострадал.

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