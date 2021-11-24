Новый сериал «Соколиный Глаз» получил положительные отзывы критиков

Лос-Анджелес, 24 ноября. Критики тепло приняли новый сериал о персонажах вселенной Marvel «Соколиный Глаз». Проект получил положительные отзывы от экспертов разных иностранных изданий.

Премьера «Соколиного Глаза» состоялась 24 ноября на платформе Disney+. Пока у сериала 88% положительных отзывов на Rotten Tomatoes и 63 балла из 100 на Metacritic.

Как отметил автор Collider Росс Бонайм, проекту удается рассказать о физических и душевных ранах главного героя Клинта Бартона, которого сыграл Джереми Реннер. По словам критика, при этом сериал сохраняет дух праздничной радости и тепла.

«Он может быть последним из первых Мстителей, кто получил свою собственную историю, но «Соколиный Глаз» оправдывает ожидания», — подчеркнул Бонайм.

Энджи Хану из The Hollywood Reporter понравилась героиня Кейт Бишоп, которую сыграла Хейли Стайнфелд. По мнению критика, женскому персонажу суждено стать новой любимицей поклонников.

Ранее в Сети появился рождественский трейлер «Соколиного Глаза». В ролике Соколиный Глаз тренирует Бишоп, чтобы она стала его преемницей.