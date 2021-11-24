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Пушков назвал неконструктивными заявления Польши о причастности РФ к кризису на границе

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 09:53
Политика
Пушков назвал неконструктивными заявления Польши о причастности РФ к кризису на границе
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 24 ноября. Польша не сможет возложить на Россию вину за миграционный кризис на границе с Белоруссией. В этом уверен сенатор Алексей Пушков.

Он уверен, что заявления польских властей о желании обсудить с РФ вопрос беженцев неконструктивны. Они направлены только на получение высокого статуса на международной арене.

«Россия здесь ни при чем. Так что свою готовность Польша может оставить при себе», — написал Алексей Пушков в Telegram-канале.

Политик напомнил: исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель уже пыталась сделать Москву участником процесса. Однако президент РФ Владимир Путин сказал ей обращаться к белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Пушков посоветовал Польше сделать то же самое.

Сенатор ранее прокомментировал долги Молдавии перед «Газпромом. Он считает, что Кишиневу придется их выплатить.

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Все новости / Политика / Пушков назвал неконструктивными заявления Польши о причастности РФ к кризису на границе
мигранты белоруссия польша пушков
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