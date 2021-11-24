Почему Алиса Вокс проиграла суд по иску режиссера Максима Демченко

Алиса Кондратьева (Алиса Вокс, экс-солистка группы «Ленинград») проиграла в Приморском районном суде Петербурга дело, в ходе рассмотрения которого не смогла доказать обвинения в харассменте со стороны режиссера Максима Демченко. Она обвиняла его в сексуальных домогательствах. Певица снималась в сериале «ОБЖ», но не получила роль в продолжении картины (как и некоторые другие артисты). По мнению режиссера, обвинения могли стать местью за отказ в съемках.

В резолютивной части решения суда указывается:

«Признать несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Демченко Максима Ивановича сведения, распространенные Кондратьевой Алисой Михайловной на видеохостинге YouTube с названием «Сексуальные домогательства в России / Реальные истории жертв из мира спорта и шоу-бизнеса» по адресу https://www.youtube.com/watch?v=HdroBjf9KYs, о том, что «этот человек, придушивая меня подушкой, заставил удовлетворять его вручную»; что, «провожая меня в комнату, он лег рядом и говорит: «Ну ты же можешь меня приласкать?»; что, «ну, конечно, он хотел большего, но я отказалась» […]; «есть истории пострашнее моей»; что «я просто хочу подчеркнуть, что это все было в отношении несовершеннолетних девочек, т. е. это от 13 до 17 лет».

Кроме опровержений, Приморский суд обязал Алису Вокс выплатить Максиму Демченко 500 тысяч рублей моральной компенсации.

Почему суд длился целый год, насколько его решения удовлетворили истца?

Есть ли в России проблема харассмента и как ее решать?

Насколько законодательство РФ помогает защищаться от необоснованных обвинений?

Насколько достоверной выглядит кампания #MeToo на Западе, нужно ли подобное движение в нашей стране?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:

— Максим Демченко, кинорежиссер;

— Сергей Гамов, заслуженный артист РФ;

— Виталина Гусак, актриса.

Пресс-конференция состоится в среду, 24 ноября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы в ходе мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать их заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим вопросы в эфире со ссылкой на ваше издание. Также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

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