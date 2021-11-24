Студия Universal показала пролог нового «Юрского периода»

Лос-Анджелес, 24 ноября. Крупнейшая американская студия Universal Pictures представила на своем официальном YouTube-канале пятиминутный пролог к научно-фантастическому фильму «Мир Юрского периода».

Третья часть франшизы вышла с подзаголовком «Господство». Начало фильма, снятого режиссером Колином Треворроу, переносит зрителей на 65 млн лет назад. Создатели «Юрского периода» показали красочные виды Земли, большое число динозавров, которые выглядят очень реалистично.

Новую историю из жизни динозавров в XXI веке покажут в июне 2022 года. В картине снялись Брайс Даллас Ховард, Крис Прэтт, Сэм Нилл и другие актеры, участвовавшие в прежних лентах франшизы.

Ранее российская студия «Союзмультфильм» показала трейлер перезапуска мультсериала «Ну, погоди!». Главные роли озвучили юмористы Дмитрий Хрусталев и Гарик Харламов.