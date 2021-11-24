Власти Ульяновской области поддержат развитие инфраструктуры гостеприимства в регионе

Якутск, 24 ноября. Развитие индустрии путешествий в Якутии будет поддержано на федеральном уровне. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал соглашение с главой компании «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым.

Ульяновская область имеет большой потенциал в сфере индустрии туризма. Сотрудничество с крупнейшей корпорацией поможет в его реализации. Подписанное соглашение даст толчок в туристической отрасли Якутии.

«Туризм для Ульяновской области это один из драйверов экономического роста. Сейчас действует 125 маршрутов, 20 из них рекомендованы на федеральном уровне», — сообщил глава региона.

На территории Якутии активно развивается сегмент информационных технологий. Сейчас она располагается в десятке лучших российских субъектов в данной сфере.

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