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Власти Ульяновской области поддержат развитие инфраструктуры гостеприимства в регионе

Общество
Власти Ульяновской области поддержат развитие инфраструктуры гостеприимства в регионе
wikipedia.org  /  Ilya Varlamov / CC BY-SA 2.0

Якутск, 24 ноября. Развитие индустрии путешествий в Якутии будет поддержано на федеральном уровне. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал соглашение с главой компании «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым.

Ульяновская область имеет большой потенциал в сфере индустрии туризма. Сотрудничество с крупнейшей корпорацией поможет в его реализации. Подписанное соглашение даст толчок в туристической отрасли Якутии.

«Туризм для Ульяновской области это один из драйверов экономического роста. Сейчас действует 125 маршрутов, 20 из них рекомендованы на федеральном уровне», — сообщил глава региона.

На территории Якутии активно развивается сегмент информационных технологий. Сейчас она располагается в десятке лучших российских субъектов в данной сфере.

В Якутии может испортиться ситуация с пожарами, передает «Подмосковье сегодня». Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России.

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якутия туризм развитие
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