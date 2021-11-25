Политолог Скориков рассказал, что стоит за очередным траншем МВФ Украине

Международным финансовым организациям невыгодно поддерживать Украину, вся помощь оказывается по политическим мотивам. Такое мнение ФАН высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Украина получит новый транш

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы сотрудничества и выделит Киеву новый транш.

Федеральное агентство новостей /

«Благодарен совету директоров Международного валютного фонда за положительное решение о завершении пересмотра программы stand by, которое предусматривает выделение Украине транша объемом около 700 миллионов долларов. Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. Программа МВФ будет продолжена», — сообщил Зеленский.

Ожидание и реальность

Скориков указал на разницу между ожиданиями Украины и ее реальностью.

«Ожидание — это когда киногерой Зеленского, вымышленный президент Василий Голобородько, в финале предвыборной третьей части сериала «Слуга народа» посылает в одно место МВФ и тем самым возвращает стране суверенитет. Реальность — когда настоящий президент Зеленский, пройдя экватор своего срока, продолжает благодарить кредиторов за очередной кабальный транш и хвастается перед нищими согражданами, как выпросил у ВМФ очередной кабальный транш», — уверен Иван Скориков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом, заметил Скориков, с точки зрения экономической и политической безопасности предоставлять кредиты «перманентно штормящей» Украине нецелесообразно (дефицит текущего счета внешних госдолгов — 1,5 млрд). Но в данном случае — это политическая помощь. Мировые финансовые структуры, контролируемые политическим Западом, поддерживая киевский режим, преследуют две цели. Первая — усиление финансовой зависимости, а следовательно послушности должника. Вторая — поддержание минимальной жизнеспособности геополитического тарана против России, считает политолог.

«А местные папуасы с Банковой радуются новым и новым бусам, объясняя их «вниманием и поддержкой» со стороны «головных партнэрив», являющихся на самом деле неоколонизаторами. Только это не бусы, а рабские цепи на шею украинского народа, который, судя по падающим рейтингам «Слуги народа» и самого Зеленского, уже начинает прозревать, что продюсеры сериала их жестко обдурили», — высказал свое мнение Иван Скориков.

Ранее МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек. Сам Киев даже не рассматривает сценарий, при котором страна не получит финансирование от МВФ.