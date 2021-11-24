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Доля «Газпрома» в европейском импорте газа составила 53%

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 09:22
Экономика
Доля «Газпрома» в европейском импорте газа составила 53%
gazprom.ru

Москва, 24 ноября. Компания «Газпром» по итогам трех кварталов 2021 года обеспечил более 53% европейского импорта газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского энергохолдинга.

Как отмечается в пресс-релизе, за девять месяцев в условиях повышенного спроса и снижения собственной добычи страны Европы увеличили импорт голубого топлива на 18 млрд кубометров, что на 7,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Основную роль в обеспечении возросшего спроса сыграл трубопроводный газ. За девять месяцев Европа увеличила его импорт на 31 млрд кубометров, из которых около половины обеспечил «Газпром». В то же время импорт сжиженного природного газа (СПГ) сократила на 13 млрд кубометров или на 14,5%.

Аналитик AMarkets Артем Деев ранее в беседе с ФАН назвал главные преимущества «Газпрома» перед конкурентами. Он отметил, что по объемам добычи российская компания является лидером в нефтегазовой отрасли, однако по выручке уступает ряду компаний.

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Газпром газ энергетика международная торговля
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