Торги Мосбиржи открылись укреплением рубля к доллару и евро

Москва, 24 ноября. Российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов опустился на 2 копейки и составил 74,24 рубля. Стоимость евро снизилась на 6,25 копейки, до 84,4375 рубля за единицу.

Накануне официальный курс доллара увеличился на 1,38 рубля, до 74,83 руб. Европейскую валюту Банк России повысил на 1,40 рубля, до 84,17 рубля, следует из данных на сайте ЦБ.

Российская валюта может продолжить падение в случае «пробоя» уровня в 75 рублей за доллар, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Он назвал девальвацию рубля неизбежной на фоне обострения геополитической ситуации и угрозы новых санкций.