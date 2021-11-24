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Нейросеть предсказала 22 декабря пик четвертой волны COVID-19

Общество
Нейросеть предсказала 22 декабря пик четвертой волны COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 ноября. Пик четвертой волны коронавируса с вероятностью 93% придется на 22 декабря, выяснили эксперты Promobot с помощью искусственного интеллекта.

Специалисты получили результаты на основе данных о росте и спаде заболеваемости COVID-19 в России и других странах, а также основываясь на статистике вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

«По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», — заявили в пресс-службе Promobot.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов предупредил о возможной пятой волне COVID-19. Россия «перевалила» через пик заболеваемости COVID-19. Однако вирусолог предупредил, что возможна следующая волна коронавируса, пятая. Чепурнов напомнил о важности вакцинации, так как это позволит создать защиту от пятой волны COVID-19.

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