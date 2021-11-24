Пользователи YouTube согласились с аналитиком Землянским по ненападению России на Киев

Киев, 24 ноября. Украинский аналитик Валентин Землянский заявил, что России невыгодно вторгаться на Украину. Его речь вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

По мнению эксперта, РФ не заинтересована в конфликтах, как минимум, пока не будет запущен «Северный поток — 2». Украинские граждане согласились с его утверждением.

«Все мечтают о российском вторжении. Наивные. И тупо перебирают причины, почему до сих пор Россия не напала», — отреагировала Людмила К.

Дмитрий З. не понимает, зачем России нужна Украина? Это лишь дополнительные траты на «нахлебников».

«А где мобилизация на Украине? Почему пустые военкоматы? А где тысячи волонтеров? Или украинская власть сама не верит в свою туфту?» — задался вопросом Владимир Р.

Владимир Ф. считает, что Киев говорит о вторжении РФ только ради отвлечения внимания граждан. Украину ждут большие проблемы, особенно в ближайшую зиму.

«России не надо вторгаться на Украину, достаточно отвязаться от этой пропащей страны экономически — и нет Украины», — считает Анжелика Н.

Ранее основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Киев может готовить украинцев к обострению в Донбассе, пугая население возможной внешней агрессией с указанием конкретных дат и описанием событий. Это вполне может оказаться частью подготовки почвы для активизации полномасштабных боевых действий в Донбассе.