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Пользователи Facebook призвали Киев не делать из Украины пушечное мясо призывами НАТО

Политика
Пользователи Facebook призвали Киев не делать из Украины пушечное мясо призывами НАТО
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 24 ноября. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что если Россия будет угрожать Киеву, то в НАТО готовы действовать на опережение.

Речь политика не одобрили жители Украины. Они осудили его посредством соцсети Facebook.

«Ну идиоты. Ну киньте Украину в качестве мяса. Неужели не понятно, что вы пешки в игре?» — не выдержал 56 475.

Пользователь под ником «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен» поинтересовался, с каких пор украинские провокации стали действиями на опережение? Он считает, что из этого не выйдет ничего хорошего.

«Короче, делают нас пушечным мясом», — написала Irina K.

Марина П. заявила, что Запад уже действует на опережение. Россия не собиралась нападать, но Украина и партнеры уже готовы отбиваться от «агрессии».

«Он в случае чего, как все юристы, быстро уедет в Израиль, а под обстрелами нам сидеть», — написал Vladimir L.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью для ФАН назвал «опасным» намерение США отправить на Украину военных советников и ракеты. Таким образом он прокомментировал возможное желание Белого дома отправить в Киев военных специалистов и новое вооружение.

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украина нато резников
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