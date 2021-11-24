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Политолог Мухин: ЛДНР сможет поднять вопрос о международном признании

Политика
Политолог Мухин: ЛДНР сможет поднять вопрос о международном признании
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 ноября. Донецкая и Луганская народные республики в скором будущем смогут добиться международного признания и независимости от Украины. Об этом рассказал политолог Алексей Мухин.

Журналистка издания «Украина.ру» Ангелина Николаева напомнила указ президента России Владимира Путина. Согласно ему, товары из ЛДНР теперь могут поставляться на российский рынок. Она поинтересовалась у эксперта, какие еще шаги может совершить Москва по интеграции Донбасса?

«Все процессы, которые запущены, они идут. Судя по всему, население Донбасса, по мере того как все больше будет становиться гражданами России, будет поднимать вопрос о признании международного статуса этих территорий. В каком виде это будет — посмотрим», — заявил Мухин.

Политолог Мухин: ЛДНР сможет поднять вопрос о международном признании
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что многое будет зависеть от Украины. Чем агрессивнее она будет себя вести по отношению к жителям ЛДНР, тем больше шанс того, что ЛДНР получат государственный статус.

Ранее стало известно, что законопроект о продлении действия об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей зарегистрирован в Верховной раде. Инициаторами документа стали 33 нардепа, большинство из которых из фракции «Слуга народа».

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