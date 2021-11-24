Джереми Реннер расплакался на премьере «Мстителей: Финал»

Лос-Анджелес, 24 ноября. Голливудский актер Джереми Реннер вспомнил, как впервые посмотрел фильм «Мстители: Финал». Он рассказал, что кинокомикс заставил его плакать.

Артист играет персонажа Клинта Бартона (Соколиного глаза) уже более десяти лет, и больше всего экранного времени он получил в заключительной части киноленты о команде супергероев. В недавнем интервью он рассказал, что съемки дались ему тяжело. Однако еще большим испытанием для него стал театральный показ, на котором собралась съемочная бригада.

Кадр из фильма «Мстители: Финал» / Prt Scr

«Я видел его на премьере, но это было просто что-то, что стало праздником для нас. Мы все смеялись и плакали. Я никогда больше не буду его смотреть. Это был трудный опыт. Мы все были просто всхлипывающей толпой. Это удивительно, ведь мы были как зрители, и это было потрясающе. Я имею в виду, что это был прекрасный, прекрасный опыт, которым можно было поделиться», — рассказал Реннер.

Ранее стало известно, что американский актер Киану Ривз заявил о желании сыграть в новых фильмах по комиксам студии Marvel. Об этом звезда «Матрицы» рассказала в интервью изданию Esquire.