Джереми Реннер расплакался на премьере «Мстителей: Финал»

Лос-Анджелес, 24 ноября. Голливудский актер Джереми Реннер вспомнил, как впервые посмотрел фильм «Мстители: Финал». Он рассказал, что кинокомикс заставил его плакать.
Артист играет персонажа Клинта Бартона (Соколиного глаза) уже более десяти лет, и больше всего экранного времени он получил в заключительной части киноленты о команде супергероев. В недавнем интервью он рассказал, что съемки дались ему тяжело. Однако еще большим испытанием для него стал театральный показ, на котором собралась съемочная бригада.
«Я видел его на премьере, но это было просто что-то, что стало праздником для нас. Мы все смеялись и плакали. Я никогда больше не буду его смотреть. Это был трудный опыт. Мы все были просто всхлипывающей толпой. Это удивительно, ведь мы были как зрители, и это было потрясающе. Я имею в виду, что это был прекрасный, прекрасный опыт, которым можно было поделиться», — рассказал Реннер.
Ранее стало известно, что американский актер Киану Ривз заявил о желании сыграть в новых фильмах по комиксам студии Marvel. Об этом звезда «Матрицы» рассказала в интервью изданию Esquire.