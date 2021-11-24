Политолог Мухин: Запад приказал Киеву изображать Россию угрозой

Москва, 24 ноября. Украина говорит о якобы «наступлении» России из-за того, что ей это приказал Запад. Об этом заявил политолог Алексей Мухин.

Журналистка издания «Украина.ру» Ангелина Николева отметила, что о скоплении российских войск сначала говорили в США, но при этом Киев имел иную позицию. Позднее украинская сторона изменила мнение. Эксперт прокомментировал эту ситуацию.

«Это означает, что украинский истеблишмент просто поправили. Если босс говорит, что российские войска концентрируются рядом с территорией Украины, то именно так и нужно говорить. Речь шла о том, что Украину просто не предупредили о том, как именно нужно интерпретировать сложившуюся ситуацию», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что Киев быстро исправился, но сказанного уже не вернуть. Поэтому правительство попало в такую глупую ситуацию. По его мнению, это свойственно для украинских должностных лиц.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин в интервью для ФАН рассказал, что американцам нужна маленькая победоносная война против России. Развернутая западными медиа кампания по обвинению Москвы в «подготовке агрессии» против Украины может являться элементом подготовки такого конфликта.