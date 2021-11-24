«Мегаплан»: треть россиян регулярно обновляют свои соцсети во время работы

Москва, 24 ноября. Почти треть (28,1%) россиян регулярно заходят в свои социальные сети в течение рабочего дня. При этом около 40% посещают их редко, следует из опроса компании «Мегаплан».

Исследование показало, что 19% пользуются социальными сетями лишь по необходимости, а 16% они не нужны вовсе. При этом большинство респондентов (59%) признались, что желание взять смартфон на работе преследует их постоянно, а рука порой тянется к устройству неосознанно, передает РБК.

Для 24% опрошенных время в телефоне приравнивается к отдыху. Однако не согласились с этим 30% работников. Большинство и вовсе считают, что подобное времяпрепровождение является пустой тратой времени.

Наиболее популярным приложением стал YouTube. Видео на работе просматривают около 30% опрошенных.

Перевод на дистанционную работу все больше распространяется по России, однако и он имеет свои нюансы и опасности, одной из которых является киберпреступность. В связи с этим лишь 15% работодателей обеспечили своих сотрудников инструкциями по безопасности, следует из опроса.