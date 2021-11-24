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Политолог Мухин: Украина готова принимать беженцев только за деньги

Политика
Политолог Мухин: Украина готова принимать беженцев только за деньги
Global Look Press  /  Patrick Pleul

Москва, 24 ноября. Украина согласна принимать иностранцев из Востока и Африки только ради европейских денег. Об этом заявил политолог Алексей Мухин.

Депутат Вадим Рабинович на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором подтвердил, что Киев может принять мигрантов, но если Евросоюз выделит на это средства. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» прокомментировал это заявление.

«В этом информационном сообщении ключевое — это то, что Украина готова принимать беженцев за деньги, внимание, за европейские деньги. В принципе, то, чем занимается Реджеп Эрдоган, который в год получает от 4 млрд евро именно за ту же самую работу. Поэтому Украине здесь еще, в данном случае, возможно, повезет», — отметил политолог.

Политолог Мухин: Украина готова принимать беженцев только за деньги
Pr Scr youtube.com / 112 Украина

Он добавил, что если через территорию Украины начнут идти не тысячи, а сотни тысяч мигрантов, то вряд ли украинские граждане будут счастливы. В этом случае их государство станет КПП между Африкой, Востоком и Европой. При этом власти большую часть денег заберут себе, а беженцы будут транспортироваться как скот.

Ранее экономист и директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что между Польшей и Белоруссией разворачивается серьезный конфликт из-за миграционного кризиса. При этом власти Варшавы и Минска не намерены объявлять о перемирии.

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