Москва, 24 ноября. Официальный Киев представляет Россию в качестве угрозы ради того, чтобы замаскировать свои собственные проблемы. Об этом заявила телерадиоведущая Анна Шафран.

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского достиг рекордного минимума в 20%. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнула, что сейчас Киев сталкивается и с другими проблемами.

«Понятно, что на этом фоне необходима какая-то внешняя угроза для сплочения народа внутри. Потому что когда все шатается и трещит по швам, когда у людей нет денег, когда наступает холодный сезон, зима, когда начинаются веерные отключения электричества в Киеве. Понятно, что у народа недовольство будет копиться зреть, назревать в какие-то протестные настроения», — отметила Анна.

Федеральное агентство новостей /

Она добавила, что собрать это общество внутри страны невозможно. У Киева много кнутов, но нет пряников. Поэтому он создает видимость угрозы и активности, поступающей извне. Эту карту власти разыгрывают в течение последнего времени.

Ранее аналитик и политолог Дмитрий Бабич в беседе с ФАН заявил, что военная риторика сегодня помогает киевским властям держать население страны «в подчинении».