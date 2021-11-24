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Мужчина с холодным оружием в руках напал на полицейских в Японии

Происшествия
Мужчина с холодным оружием в руках напал на полицейских в Японии
Невские Новости

Токио, 24 ноября. Мужчина с ножом в руке напал на сотрудников правоохранительных органов. Происшествие произошло в японском городе Тода. В результате инцидента ранения получили четыре человека. Информацией об этом в среду поделился телеканал NHK.

Нападение произошло в ночь с 23 на 24 ноября. Медики по итогу инцидента доставили в больницу получивших ранее сотрудников полиции. В данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

Устроивший нападение мужчина также во время происшествия нанес телесные повреждения холодным оружием самому себе. В настоящий момент злоумышленник находится в поликлинике. Обстоятельства, детали и причины нападения сейчас устанавливаются.

Житель Мордовии недавно холодным оружием ударил собутыльника. Преступнику предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Инцидент произошел в результате конфликта во время пьянки.

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нападение нож полиция тодо
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