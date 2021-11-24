Публицист Тулин: В Болгарии заживо сгорели 46 македонцев и 9 болгар — подробности и причины

Крупнейшее по количеству жертв дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Болгарии — одновременно крупнейшее в Европейском союзе за последние десять лет. Соболезнования по поводу трагедии выразили руководители ЕС и большинство посольств в Софии и Скопье. В Болгарии и Северной Македонии 24 ноября объявлен трехдневный траур. Возможно, он будет объявлен и в Албании.

В Северной Македонии образовались длинные выходные, так как национальный праздник этой славянской страны — День албанской азбуки — пришелся на понедельник. Туристическая фирма «Беса транс» из населенного преимущественно албанцами македонского города Тетово организовала трехдневную экскурсию в Стамбул по цене 80 евро. Желающих набралось по всей Северной Македонии на четыре полных автобуса. Так как объявления давались только на албанском языке, то и практически все участники экскурсии были албанцами.

После отдыха в Стамбуле 22 ноября в 21:00 автобусы пересекли турецко-болгарскую границу. Около двух часов ночи на автомагистрали «Струма» возле села Боснек водитель последнего автобуса, очевидно, заснул за рулем, автобус наткнулся на дорожное ограждение, которое пробило топливный бак. В результате этого то ли от получившейся от трения металла об металл искры, то ли из-за того, что горючее вылилось из бака на спирали работающей в автобусе печки, произошел взрыв в передней части автобуса. Передние двери автобуса были объяты пламенем, а задние некому было открыть, так как оба водителя погибли одними из первых. Из 53 человек спаслись только две женщины и пять мужчин, которые сидели в конце автобуса и сумели разбить стекло. Сейчас они в софийской больнице имени Пирогова, их жизням ничто не угрожает. Одна из спасшихся — 17-летняя Анеса Мухаджери.

Однако турецкие и северомакедонские журналисты провели расследование и утверждают, что не пробитие бензобака стало причиной взрыва и последующей трагедии. Дело в том, что накануне экскурсии рухнула турецкая лира, бензин в этой стране стал стоить в пересчете на северомакедонские динары 36 — за литр, в то время как в Северной Македонии он стоит в среднем 75. Шоферы решили не упускать возможности заработать. В результате автобусы были забиты емкостями с бензином. Именно пробитие одной из них стало причиной взрыва и пожара. Возможно даже, что внутри автобуса вначале произошел взрыв, а уже потом, двигаясь по инерции, он напоролся на дорожное ограждение. Эту версию поддерживает и председатель болгарской ассоциации «Автобусные перевозчики» Петр Захариев.

Федеральное агентство новостей/Владимир Тулин

В пользу нее говорят два обстоятельства. Официально объявлено, что опознать погибших невозможно: для установления их личностей будут проводить генетическую экспертизу. Действительно, те, кто видел место трагедии, говорят об обугленных дочерна трупах, лежащих друг на друге. Автобус сгорел дотла, даже его черный ящик — тахограф. Однако специалисты утверждают, что горючего в баке автобуса недостаточно для создания такого мощного пожара. Кроме того, три других автобуса турфирмы не могли не услышать звук сильного взрыва и не увидеть пожар. Тем не менее они ускоренно продолжили движение, а через три часа пересекли северомакедонскую границу. Почему они так поступили? Возможно, чтобы избежать ответственности за незаконный перевоз бензина.

Понемногу поступает информация о погибших. Все они, как я писал выше, албанцы по национальности. Один из них был гражданином Сербии, другой — Бельгии, а все остальные — граждане Северной Македонии. Среди 46 погибших — 12 детей. Самые маленькие — четырехлетние братья-близнецы Луан и Албан Ахмети, которые сгорели заживо вместе со своими 36-летними родителями Джихан и Авни Ахмети. Огонь поглотил и шесть учеников школы «Исмаил Кемали» из Скопье. Там уже 23 ноября были отменены занятия. Две погибшие пары отметили поездкой в Стамбул свою помолвку: сербский гражданин из города Прешево 26-летний Лулзим Сюлеймани и его 23-летняя невеста из Куманово Аля Фера, а также работник мэрии в городе Кичево 27-летний Газменд Укали и 23-летняя Албина Белули из Тетово.

«Если есть на Земле живой ангел, то это был Газменд Укали. Он был из самой лучшей семьи, его отец был врачом, умер три года назад», — сказал мэр Кичево Фатмир Дехари.

Пламя забрало и много работников одного из отелей в столице Северной Македонии — Скопье. Благодаря деловым связям между отелем с туристической фирмой «Беса транс» они получили большие скидки на поездку.

Федеральное агентство новостей/Владимир Тулин

Сейчас офис турфирмы оцеплен северомакедонской полицией, но местные СМИ утверждают, что ее шеф выехал в Болгарию. Пока эта информация не подтверждена. Зато абсолютно точно известно, что уже утром 23 ноября в софийскую больницу имени Пирогова приехал премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, который вместе с министрами иностранных дел и здравоохранения посетил лечащихся там семерых соотечественников. Одновременно премьер-министр Болгарии Стефан Янев вместе с министрами внутренних дел и транспорта посетил место трагедии. Уже достигнуто соглашение о том, что расследование произошедшего будут вести совместно болгарские и северомакедонские следователи.

И у русских, и у болгар есть выражение «беда не приходит одна». К несчастью, события в Болгарии это подтвердили. Незадолго до трагедии на автомагистрали «Струма» вспыхнула деревянная крыша дома престарелых в селе Рояк в Варненской области. Постепенно огонь охватил верхний третий этаж, и все находившиеся там девять пенсионеров сгорели. Остальных 49 обитателей дома престарелых удалось спасти, но часть из них отравились дымом. Руководитель пожарной охраны Варненской области комиссар Тихомир Тотев заявил, что причина пожара пока неизвестна, а директор дома престарелых Милена Мазурик сообщила, что она будет известна на следующий день. Будем надеяться на это, а также на то, что таких трагических совпадений больше не будет ни в Болгарии, ни в других странах.