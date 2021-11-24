Трамп заявил о хороших отношениях с Россией и Китаем во время его президентства

Вашингтон, 24 ноября. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что ему удавалось строить хорошие отношения с Россией и Китаем.

По словам Трампа, Россия не представляла якобы угрозы в этот период. Об этом он заявил телеканалу Fox News.

«Когда я был там [в Белом доме], мы неплохо ладили с Россией», — сказал он, добавив, что якобы положил конец российскому газопроводу «Северный поток — 2».

При этом бывший американский лидер добавил, что во время его президентства в его планы не входила борьба за Украину. Относительно Китая тоже было все хорошо, так как над Тайванем не летали бомбардировщики, добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что нефтяная политика Соединенных Штатов попала под влияние ОПЕК. Он осудил курс действующего главы государства Джо Байдена. Бывший политический лидер отреагировал на решение президента выпустить 50 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса ради снижения цен на черное золото.