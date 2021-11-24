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Большинство россиян выразили желание подрабатывать на пенсии

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 09:03
Экономика
Большинство россиян выразили желание подрабатывать на пенсии
pexels.com  /  Tima Miroshnichenko

Москва, 24 ноября. Число желающих работать после официального выхода на пенсию выросло на 22% относительно прошлого года. Более четверти опрошенных на пенсии хотят попробовать себя в новой сфере.

Также продолжать работать на пенсии собираются 61% россиян, в прошлом году этот показатель составлял 39%. Еще 27% хотят в этот период посвятить себя семье, а 23% хотят потратить время только на себя.

Также 16% хотят путешествовать на пенсии и 13% — заниматься самообразованием, 4% хотят стать блогерами. Об этом свидетельствуют данные опроса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, передает РБК.

Ранее сообщалось, что более 70% работников российских компаний готовы пройти корпоративное обучение. Большинство работников российских компаний (72%) считают, что во всех организация должна быть система корпоративного обучения. Но лишь 57% участников опроса заявили о наличии такой системы в их организации.

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