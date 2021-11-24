Военный эксперт Жданов: США пытаются сорвать переговоры России и Украины по Донбассу

Киев, 24 ноября. США пытаются сорвать переговоры России и Украины по Донбассу, нагнетая напряжение вокруг якобы подготовленных Москвой военных планов, считает полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Вашингтон хочет «убить двух зайцев сразу», оказав давление на Россию и помешав ей достигнуть договоренностей с Украиной по урегулированию конфликта на Донбассе за спиной США, поделился эксперт мнением в статье для издания «Главред».

«Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), "формуле Штайнмайера" или кластерах», — подчеркнул Жданов.

По его словам, США намеренно искажают факты о так называемой «российской агрессии», так как не хотят «уходить из Украины». Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, использует военную риторику, стремясь «хоть как-то спасти свой рейтинг». Жданов подчеркнул, что Россия — последняя страна, заинтересованная воевать с Украиной.

Ранее аналитики Владимир Корнилов и Виктор Баранец объяснили смысл публикаций западных СМИ о «нападении» России. По мнению Корнилова, это может быть связано с возможной встречей президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина в ближайшем будущем.