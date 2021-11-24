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США пригласили на «Саммит за демократию» 110 стран за исключением России и КНР

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 09:03
Политика
США пригласили на «Саммит за демократию» 110 стран за исключением России и КНР
pixabay.com

Вашингтон, 24 ноября. США разослали приглашения на грядущий «Саммит за демократию», который пройдет в декабре в видеоформате, 110 странам и территориям.

В числе приглашенных нет России и Китая. При этом приглашения получил Тайвань, который является одной из провинций Китая. Среди приглашенных так же страны Евросоюза, не включая Венгрию. Также на саммит не пригласили Турцию. Соответствующий список размещен на сайте Госдепа США.

Вашингтон также пригласил Грузию, Литву, Украину, Армению, Латвию, Молдавию и Эстонию. Египет, Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар США не стали приглашать, но позвали Израиль и Ирак.

Ранее сообщалось, что Сирия может принять участие в весеннем саммите Лиги арабских государств. Государства-члены Лиги арабских государств (ЛАГ) достигли предварительной договоренности об участии Сирийской Арабской Республики (САР) в мартовском саммите организации.

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